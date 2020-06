Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Ohne Führerschein auf Roller unterwegs

Stadtlohn (ots)

Ohne Führerschein war am Dienstag ein 16-Jähriger mit seinem Motorroller in Stadtlohn unterwegs. Auf der Mühlenstraße geriet er gegen 15.20 Uhr in eine Polizeikontrolle. Eine Mofaprüfbescheinigung konnte der Jugendliche vorweisen, diese reichte aber nicht. Eine Überprüfung auf einem Rollenprüfstand ergab eine mögliche Höchstgeschwindigkeit jenseits von 50 km/h. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

