Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer angefahren

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 71-Jähriger am Dienstag in Vreden zu. Gegen 19.30 Uhr war der Niederländer mit seinem Rad auf der Kreisstraße 20 in der Bauerschaft Gaxel in Richtung Vreden unterwegs, als sich von hinten ein 40-jähriger Rekener mit einem Klein-Lkw näherte. Der Außenspiegel des Lkw touchierte den Radfahrer. Der Niederländer kam zu Fall. Aufgrund der tiefstehenden Sonne sei er geblendet gewesen, gab der Rekener an. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt insgesamt 600 Euro.

