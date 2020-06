Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Zweiräder gestohlen

Reken (ots)

Auf Zweiräder abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Groß Reken. Die Täter waren auf unbekannte Weise in die Garage eines Wohnhauses an der Straße "An der Senke gelangt". Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie daraus zwei Pedelecs, ein Mountainbike und ein Rennrad. Die beiden Elektrofahrräder fanden sich in unmittelbarer Nähe wieder. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (0ß2861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell