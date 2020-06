Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Bei Kollision schwer verletzt

Bocholt (ots)

Eine Pedelecfahrerin hat sich am Mittwoch bei einem Unfall in Bocholt-Biemenhorst schwere Verletzungen zugezogen. Die Bocholterin befuhr gegen 08.25 Uhr die Straße "Auf dem Dannenkamp" in Richtung Sonnenscheinstraße. Als die 48-Jährige in die Kreuzung mit der Mittelheggenstraße einfuhr, näherte sich von rechts aus dem verkehrsberuhigten Bereich ein Autofahrer. Der 71-Jährige Bocholter übersah die vorfahrtberechtigte Pedelecfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.200 Euro.

