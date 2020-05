Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Reifen zerstochen

Bocholt (ots)

Zerstochen haben Unbekannte am Sonntag in Bocholt zwei Reifen an einem geparkten Wagen. Das betroffene Fahrzeug hatte zwischen 02.00 Uhr und 14.45 Uhr an der Straße Südmauer gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

