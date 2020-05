Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Kiosk eingebrochen

Auf Zigaretten abgesehen hatte es in der Nacht zum Montag ein Einbrecher in Bocholt. Um an seine Beute zu kommen, drang der Täter mit Gewalt in einen Kiosk an der Hindenburgstraße ein: Der Unbekannte hebelte die Eingangstür auf. Der ausgelöste Alarm lässt auf 00.15 Uhr als Tatzeit schließen. Wer Hinweise geben kann, sollte das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 anrufen.

