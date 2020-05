Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in den späten Abendstunden

Bocholt (ots)

Am späten Freitagabend drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus an der Straße "An der alten Aa" ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Küchenfenster auf, betraten und durchsuchten das Haus, während eine Bewohnerin vor dem Fernseher schlief. Die Täter erbeuteten Schmuck und Uhren. Zeugen hörten gegen 21:50 Uhr ein Poltern, welches vermutlich von den Tätern stammte, jedoch von der Bewohnerin unbemerkt blieb.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

