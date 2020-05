Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jalousie an Schule beschädigt & Polizisten bei Einsatz verletzt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Leutenbach: Jalousie an Schule mutwillig beschädigt

Im Zeitraum zwischen Freitag und Montag wurde eine Jalousie an der Leutenbacher Gemeinschaftsschule abgeknickt und teilweise aus der Verankerung gerissen. Hierdurch wurde diese beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Hinweise auf die bisher unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Murrhardt: Polizisten bei Einsatz verletzt

Zwei Polizisten wurden bei einem Einsatz am frühen Mittwochmorgen in Unterneustetten verletzt. Kurz vor 6:30 Uhr teilte ein Anwohner mit, dass ein 35 Jahre alter Mann im Treppenhaus eines Wohnhauses randalieren würde. Als kurz darauf die ersten Polizeibeamten dort eintrafen, trafen sie auf den Mann, der sich ganz offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Dieser ging unvermittelt auf die Ordnungshüter zu und versuchte sie anzugreifen, weshalb ihm Handschließen angelegt wurden. Hiergegen wehrte er sich heftig und trat mehrfach in Richtung der Beamten. Zwei Polizisten wurden dabei verletzt, einer sogar so schwer, dass er ärztlich behandelt werden musste und seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Der Mann wurde in eine Spezialklinik eingeliefert und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

