POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Verkehrsunfälle, Zeugen nach gefährlichen Überholversuchen gesucht, Autofahrer verletzt Kind u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Wohnmobil zerkratzt

Zwischen Sonntag, 15 Uhr und Dienstag, 17 Uhr wurde ein am Straßenrand in der Salierstraße geparktes Wohnmobil durch einen bisher unbekannten Täter zerkratzt. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Hegnach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 6 Uhr einen in der Gottlieb-Daimler-Straße geparkten Fiat Ducato und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Fiat wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Backnang: Radfahrer leichtverletzt

Ein 11-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad den Gehweg in der Sulzbacher Straße. Dabei wurde er von einer 48-Jährigen erfasst, die mit ihrem Renault aus einer Hofeinfahrt ausfuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge und zog sich leichte Verletzungen zu.

Spiegelberg: Unfall beim Überholen

Ein 55-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 14 Uhr mit seinem Seat die L 1117. Zwischen Kurzach und Gronau wollte er einen Sprinter überholen. Hierbei übersah er, dass vor dem Sprinter ein Traktor fuhr, dessen 47-jährige Fahrerin gerade im Begriff war, links abzubiegen. Der 55-Jährige leitete zwar noch eine Bremsung ein, dennoch kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich die 47-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Der Seat landete im Graben und musste in der Folge abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Backnang: Auffahrunfall

7000 Euro Schaden entstanden bei einem Auffahrunfall, der sich am Dienstag gegen 12 Uhr in der Haller Straße von Strümpfelbach ereignete. Ein 56-Jähriger war in Richtung Backnang unterwegs und fuhr aus Unachtsamkeit auf den Sattelauflieger eines 47-jährigen Lkw-Lenkers auf.

Urbach: Zeugen nach gefährlichen Überholversuchen gesucht

Ein 20 Jahre alter Mann wollte am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr seine Ex-Freundin zur Rede stellen. Da die 19-Jährige allerdings nicht mit ihrem Verflossenen reden wollte, fuhr sie mit ihrem Opel Adam von Urbach in Richtung Schorndorf davon. Der junge Mann folge ihr in seinem silbernen Hyundai, überholte sie und versuchte sie auszubremsen. Die Frau hielt allerdings nicht an, wendete ihren Pkw und fuhr schließlich wieder in Richtung Urbach weiter. Der 20-Jährige versuchte anschließend mehrfach, seine Ex zu überholen. Diese flüchtete sich schließlich auf ein Tankstellengelände in Urbach und verständigte die Polizei. Zur Klärung des genauen Sachverhalts bittet das Polizeirevier Schorndorf nun Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

Plüderhausen/Lorch-Waldhausen: Bitte um Zeugenhinweise

Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Wilhelm-Bahmüller-Straße von Plüderhausen kommend in Richtung Waldhausen. Im Bereich des Parkstreifens am Plüderhauser See kam das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, da der Fahrer wohl mit dem Handy hantierte. Ein 15 Jahre alter Radfahrer musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, ausweichen und blieb dabei an einem geparkten Fahrzeug hängen. Hierbei ging der Carbonrahmen seines Fahrrades zu Bruch, wodurch ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Der Unfallverursacher, der mit einem weißen BMW X1 mit schwarzen Felgen unterwegs war, fuhr unbeirrt davon. Zeugen, die weitere Hinweise auf das Fahrzeug bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Fellbach-Schmiden: Autofahrer verletzt Kind

Ein 39-jähriger VW-Fahrer wollte am Dienstag kurz vor 16:30 Uhr in der Meißner Straße in eine Tiefgarage einfahren. In der Einfahrt spielte ein 10-Jähriger zusammen mit zwei Freunden. Die Kinder gingen auf die Seite, um das Fahrzeug passieren zu lassen. Eines der Kinder hatte jedoch seinen Roller liegen lassen, welchen der VW-Fahrer übersah und darüberfuhr. Die Kinder rannten daraufhin weg. Der 39-jährige VW-Fahrer stieg aus um die Kinder aufzuhalten, um den Schaden an seinem Wagen erstattet zu bekommen. Dabei ergriff er den 10-Jährigen und zog ihn offenbar mehrere Meter über den Asphalt. Dabei zog sich der Junge leichte Verletzungen zu. Letztlich nahm der Autofahrer dem 10-Jährigen einen Schuh weg, um diesen als Pfand zu behalten, damit der Junge für die Schadensregulierung mit seinen Eltern wieder zurückkommt. Dem VW-Fahrer droht nun ein Strafverfahren.

Fellbach: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 8:30 Uhr und 19:00 Uhr einen am Straßenrand der Wilhelm-Pfitzer-Straße geparkten PKW. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Polizei Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711 5772-0.

Fellbach: Radfahrer angefahren

Am Dienstag gegen 12:45 Uhr befuhr eine 36-jährige Audi-Fahrerin die Sebastian-Bach-Straße von der Esslinger Straße kommend in Richtung Bahnhofstraße. Ein 18-jähriger Radfahrer befuhr die Pfarrer-Sturm-Straße von der Stuttgarter-Straße kommend in Richtung Lutherkirche. An der Kreuzung Sebastian-Bach-Straße / Pfarrer-Sturm-Straße kam es zum Unfall. Die Autofahrerin übersah hier den Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.

Kernen im Remstal: Kind von Motorrad angefahren

Gegen 17:00 Uhr am Dienstag wurde ein 7-Jähriger in der Langen Straße von einem Motorrad angefahren.

Kurz vor dem Unfallgeschehen befuhr ein 34-Jähriger mit seinem E-Motorrad von Zero Motorcycles die Lange Straße von Esslingen kommend in Richtung Ortsmitte Stetten. Vor dem eigentlichen Unfallort überholte er eine Fahrzeugschlange in langsamem Tempo, welche aufgrund Gegenverkehrs an einer Engstelle, hervorgerufen durch einen ordnungsgemäß auf der Straße geparkten Pkw, auf die Weiterfahrt warten musste. Am Ende der Fahrzeugschlange sprang der 7-Jährige unvermittelt von links kommend auf die Fahrbahn. Der 34-jährige Biker konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

