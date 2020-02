Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handy gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag (31.01.2020) um 17.00 Uhr in einem Mobilfunkgeschäft am Schwabenplatz ein iPhone 11 im Wert von rund 1.400 Euro gestohlen, welches sich als Ausstellungsstück im Laden befunden hat. Der Tatverdächtige fiel einer Angestellten aufgrund seiner Verhaltensweise gegen 16.30 Uhr im Ausstellungsbereich des Ladens auf. Um 17.00 Uhr stellte die Angestellte den Diebstahl des Mobiltelefons fest. Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß sein. Zudem soll er südländisch ausgesehen haben und von normaler Statur sein. Er trug eine graue Jacke und eine dunkelblaue Mütze. Der Mann sprach gebrochen Deutsch, hatte eine große Nase und ein kantiges Gesicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

