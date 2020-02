Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passant beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Samstag (01.02.2020) in der Straße Auf der Steig einen 41 Jahre alten Mann getreten und beraubt. Ein 17-jähriger Passant meldete gegen 00.45 Uhr über Notruf eine Auseinandersetzung, bei der ein Mann auf einen am Boden Liegenden eintreten würde. Die eintreffenden Beamten fanden den 41-Jährigen auf, der 17-Jährige kümmerte sich um ihn. Offenbar hatte der Unbekannte den alkoholisierten Mann niedergeschlagen, getreten und Bargeld aus dessen Geldbeutel geraubt. Anschließend flüchtete er in Richtung der Straße Hallschlag. Der 41-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Unbekannte war etwa 180 Zentimeter groß und hatte eine schlanke Statur. Er trug einen schwarzen Parka mit weißem Streifen und Kapuze, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

