Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zigaretten geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Mehrere Unbekannte haben am Samstagabend (01.02.2020) in der Kegelenstraße einen 18 Jahre alten Mann beraubt. Der 18-Jährige war gegen 20.35 Uhr mit seinem 21-jährigen Begleiter in der Kegelenstraße unterwegs. Nahe der Einmündung in die Elwertstraße wurden die beiden aus einer etwa vier- bis fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher angesprochen und um eine Zigarette gebeten. Der 18-Jährige händigte erst eine Zigarette und dann eine weitere Zigarette an einen weiteren jungen Mann aus. Als ein dritter um eine Zigarette bat, entgegnete der 18-Jährige spaßhaft, ob er gleich die ganze Schachtel herausgeben solle. Daraufhin umzingelten mehrere Jugendliche die Beiden. Einer forderte die Herausgabe der Schachtel, stieß den 18-Jährigen weg und schlug ihm ins Gesicht, ein weiterer entriss ihm die Zigarettenschachtel. Kurz darauf gab ein weiterer aus der Personengruppe die Zigarettenschachtel wieder zurück. Insgesamt soll es sich um zirka zehn Personen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren gehandelt haben. Diese seien überwiegend dunkel gekleidet gewesen und sollen südländisch ausgesehen haben. Eine Person war dunkelhäutig. Der Mann, der den 18-Jährigen schlug, soll etwa 17 bis 19 Jahre alt und von muskulöser Statur gewesen sein, er hatte auffällig gezupfte Augenbrauen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell