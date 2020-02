Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend (31.01.2020) zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche bedroht und beraubt. Die beiden Jugendlichen hielten sich gegen 21.30 Uhr mit einigen Freunden im Höhenpark Killesberg auf. Als sich eine weitere Gruppe näherte, verließen sie die Örtlichkeit, woraufhin die Gruppe sie verfolgte. An der Einmündung Maybachstraße/Alarichstraße holten drei Männer die beiden Jugendlichen ein und umzingelten sie. Während ein Täter dem 16-Jährigen die Hände auf den Rücken drehte, beraubte ihn ein anderer seiner Barschaft und ein weiterer Täter packte den 17-Jährigen von hinten und bedrohte ihn. Im Anschluss flüchteten die Räuber unerkannt in Richtung Maybachstraße. Die Täter waren etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, einer soll etwa 16 bis 17 Jahre alt gewesen sein. Zwei Täter waren schlank, ein weiterer hatte einen kräftigen Körperbau und eine tiefe Stimme. Alle drei Täter waren dunkel gekleidet, hatten dunkle gegelte Haare und sprachen deutsch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell