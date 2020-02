Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Ost (ots)

Eine 40 Jahre alte Fußgängerin hat am frühen Montagmorgen (03.02.2020) bei einem Unfall im Kreisverkehr Schwarenbergstraße schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um die verletzte Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Ein 78 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 06.35 Uhr mit seinem VW Golf in der Werderstraße in Richtung Schwarenbergstraße unterwegs. Als der 78-Jährige in den Kreisverkehr einbog, stieß er mit der 40-jährigen Fußgängerin zusammen, die in diesem Augenblick offenbar die Fahrbahn überquerte. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu wenden.

