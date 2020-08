Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - In Wohnhaus eingebrochen

Südlohn (ots)

Schmuck, Porzellanfiguren und einen Tablet-Computer der Marke Apple haben Einbrecher am Dienstag in Südlohn-Oeding entwendet. Die Täter waren gewaltsam in ein Wohnhaus am Hessinghook eingedrungen. Zunächst versuchten sie vergeblich, die Haustür aufzuhebeln. Danach schlugen die Unbekannten an der Rückseite des Gebäudes ein Kellerfenster ein. Die Tatzeit liegt zwischen 06.40 Uhr und 17.40 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

