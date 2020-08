Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beute auf der Flucht fallengelassen

Bocholt (ots)

Die Geldkassetten eines Marktstands gestohlen haben Diebe am Dienstag in Bocholt. Das Geschehen spielte sich gegen 13.45 Uhr auf der Osterstraße ab. Die Mitarbeiterin eines dort aufgebauten Standes beobachtete, wie zwei Männer die Kassetten mit Wechselgeld an sich nahmen. Sie lief den beiden Tätern nach, die über den Gasthausplatz und weiter über die Gasthausstraße wegrannten. Die Diebe ließen ihre Beute auf der Flucht fallen. Anschließend entfernten sie sich in einem silberfarben lackierten Audi A4. Die beiden Tatverdächtigen waren jeweils 30 bis 40 Jahre alt und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Darüber hinaus soll es einen dritten Beteiligten gegeben haben: Dieser habe versucht, die Mitarbeiter des Marktstands in ein Gespräch zu verwickeln und dadurch von der eigentlichen Tat abzulenken. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

