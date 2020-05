Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Unfallflucht in der Hauptstraße - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am frühen Montag, dem 04.05.2020, zwischen 05.00 Uhr und 05.30 Uhr, wurde ein in der Hauptstraße geparkter blauer Ford Transit durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer auf der Fahrerseite beschädigt. An dem geschädigten Pkw entstand ein Streifschaden entlang der gesamten Fahrerseite. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

