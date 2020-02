Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Geldbörsendiebstähle in der Fußgängerzone

Viersen (ots)

Am Freitag wurden gleich mehrere Geldbörsen in Geschäften der Fußgängerzone Viersen auf der Hauptstraße gestohlen. Einer 83jährigen Frau aus Willich-Neersen wurde gegen 11.00 Uhr vermutlich in der Tchibo-Filiale und einer 41jährigen Viersenerin wurde zwischen 11.45 Uhr und 12.45 Uhr wahrscheinlich in der Tedi-Filiale das Portemonnaie gestohlen. Auch eine 35jährige Frau aus Dülken wurde Opfer des Geldbörsendiebstahls, als sie sich gegen 15.30 Uhr in der Family-Filiale befand. Täterhinweise gibt es derzeit noch nicht und werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-377 0 erbeten. /UR (154)

