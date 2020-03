Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Gartenlaube

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom 07.03.2020 auf den 08.03.2020 wurde durch bislang unbekannte Täter Werkzeug aus einer Gartenlaube in der Layenstraße entwendet. Die Gartenlaube befindet sich von der Layenstraße abgesetzt in Höhe der Grundschule.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen erbittet die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610.

