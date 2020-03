Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Gemeinde Gusterath, Kreisstraße 61 (ots)

Am Donnerstag, dem 05.03.2020, kam es auf der Kreisstraße 61 in der Gemarkung Gusterath zu einem Verkehrsunfall. Demnach befuhr gegen 21:20 Uhr ein Fahrzeug - ähnlich eines Kastenwagens - die K61 aus Gusterath kommend in Fahrtrichtung der Landstraße 143. Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Hierbei wurde glücklicherweise keiner der Verkehrsteilnehmer verletzt. In der Folge ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall, bei dem es ebenfalls zu keinerlei Personenschaden kam. An beiden Fahrzeugen entstand hierbei jedoch erheblicher Sachschaden.

Der Verkehrsunfallverursacher setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne seinen verkehrsrechtlichen Pflichten nachzukommen. An dem Fahrzeug dürfte aufgrund des Zusammenstoßes ein größerer Schaden an der linken Fahrzeugfront festzustellen sein.

Personen, die Zeugen des Unfalls wurden, oder sonst Hinweise zum Verursacher geben können oder ein Fahrzeug mit entsprechendem Schaden aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter Tel. 0651 - 9779 3200 in Verbindung zu setzen.

