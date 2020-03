Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Verletzten

Trier (ots)

Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW - Sechs leicht verletzte Personen

Tammels. Am Samstagabend, gegen 18:50 Uhr, kam es auf der B 419 zwischen Wellen und Temmels zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW. Dabei wurden sechs Personen leicht verletzt. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass drei Pkw hintereinander die B 419 aus Richtung Wellen kommend in Richtung Temmels befuhren. Kurz vor Ortseingang Temmels bremsten die beiden ersten Pkw verkehrsbedingt ab, wobei der dritte Pkw auf den zweiten Pkw auffuhr. Der Aufprall war so heftig, dass der zweite Pkw auf den ersten aufgeschoben wurde. Alle sechs Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Drei Personen wurden vorsorglich zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit. Der Streckenabschnitt auf der B419 war für ca. 40 Minuten voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Wellen, vier Rettungswagen des DRK, zwei Notarztwagen, ein First Responder Obermosel sowie die Polizei Saarburg.

