POL-FR: Unfall mit Sachschaden Titisee-Neustadt

Am Sonntagnachmittag, 03.05.20, befuhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer die Neustädter Straße in Richtung Titisee. Am Ortsausgang Neustadt wollte dieser nach rechts auf ein Firmengelände einbiegen. Dies erkannte der nachfolgende 66-jähre PKW-Lenker zu spät, weshalb er auf das vorausfahrende Fahrzeug auffuhr. Glücklicherweise wurde dabei keiner der beiden Beteiligten verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

