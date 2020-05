Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleine Ursache - große Wirkung

Freiburg (ots)

BAB, A5, Gemarkung Neuenburg, Parkplatz Neuenburg-Ost

Am Montag, dem 04.05.2020, gg. 13.00 Uhr, stellte eine Streife der Bundespolizei am Autobahndreieck Neuenburg, von Frankreich kommend, einen französischen Sattelzug mit Gefahrgut fest, der im Kurvenbereich geringe Mengen einer Flüssigkeit verlor. Bei der nachfolgenden Kontrolle auf dem Parkplatz Neuenburg-Ost wurde festgestellt, dass der der Sattelzug säurehaltige Flüssigkeit geladen hatte und hiervon eine geringe Menge austrat. Nach Angaben des Fahrers war beim Betanken Flüssigkeit ausgelaufen, weshalb der vordere Deckel mit einer chlorhaltigen Lösung gereinigt wurde. Vermutlich sammelten sich Reste dieser in der "Domwanne" und traten von dort aus. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass weiteres Gefahrgut austritt, wurden die Feuerwehren aus Neuenburg und Müllheim hinzugezogen. Es wurde festgestellt, dass der Tankaufbau dicht war und, nach Abbinden der säurehaltigen Flüssigkeit aus der "Domwanne", kein weiterer Verlust mehr stattfand. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keinerlei schädigenden Ereignissen. Des Weiteren befanden sich DRK, THW sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz. Die Sperrung des Parkplatzes konnte um 16:00 Uhr aufgehoben werden.

