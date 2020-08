Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Taschendiebe aktiv

Ahaus (ots)

Auf Geldbörsen hatte es eine Diebin in Ahaus abgesehen. Sie lief am Dienstag auf einem Parkplatz eines Baumarktes am Düwing Dyk hinter dem Geschädigten her und griff in dessen Hosentasche. Das Portemonnaie fiel aus der Tasche und die Täterin steckte es ein. Der Geschädigte habe nichts bemerkt, gab dieser der Polizei gegenüber an. Zeugen beschrieben die Diebin: circa 35-40 Jahre alt, circa 170 cm groß, blonde Haare - die Person war mit einer hellen Jeans sowie einer grellgrünen Jacke bekleidet. Sie hatte eine helle Tasche dabei. Mit einem grauen 1er BMW mit ausländischen Kennzeichen entfernte sie sich vom Tatort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

