Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Grünes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Hamm Bockum-Hövel (ots)

3000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter bei einer Unfallflucht am Samstag, 4. Juli, in der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 19 Uhr an der Römerstraße. Am beschädigten Mazda, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes stand, konnte grüner Fremdlack festgestellt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell