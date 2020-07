Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb flüchtet mit Laubbläser

Hamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Sonntag, 5. Juli, gegen 21.10 Uhr, einen Laubbläser aus einer Gartenhütte an der Östingstraße. Die Bewohner beobachteten die Tatverdächtigen, wie er mit seinem Mountainbike und dem Laubbläser flüchtete. Die Flüchtigen zirka 17 Jahre alt, trugen eine rote Basecap und eine rot/weiße Jacke. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

