POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrzeugführer (15.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Ein verletzter Pkw-Lenker und Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr an der Kreuzung Zeughausstraße / Olgastraße ereignete.

Der 64-jährige Lenker eines Toyota Avensis befuhr die Olgastraße aus Richtung Südstadt in Fahrtrichtung Donau. An der Kreuzung Zeughausstraße / Olgastraße fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und missachtete die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt des 36-jährigen Lenkers eines Mitsubishi Colt, der auf dem linken Fahrstreifen der Zeughausstraße aus Richtung des Zentralen Omnibusbahnhofes in Fahrtrichtung Aesculap-Platz fuhr. Der Mitsubishi Colt wurde durch die Kollision mit dem Toyota Avensis nach rechts abgelenkt, wo der Lenker des Mitsubishis gegen einen auf dem rechten Parkstreifen stehenden Audi TT RS stieß und auf die rechte Fahrzeugseite kippte. Der Lenker des Toyota Avensis kollidierte im weiteren Verlauf zusätzlich mit dem auf dem rechten Fahrstreifen der Zeughausstraße fahrenden Ford Fiesta eines 27 Jahre alten Pkw- Lenkers.

Der Lenker des Mitsubishi Colt wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in das Klinikum gebracht. Insgesamt drei an dem Verkehrsunfall beteiligte Pkw waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

