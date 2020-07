Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau) Verkehrsunfallflucht (13.07.2020)

Mühlheim an der Donau (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, der sich am Montagabend im Bereich der Sporthalle in der Schillerstraße ereignete.

Der unbekannte Lenker eines Fahrrades streifte im Zeitraum von 19.00 bis 22.00 Uhr vermutlich mit dem rechten Schuh, der rechten Hand und mutmaßlich mit einer umgehängten Tasche oder einem Rucksack einen dort am Fahrbahnrand stehenden Mercedes-Benz AMG mit Tuttlinger Kennzeichen an der hinteren linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur Unfallzeit, zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mühlheim an der Donau, Tel. 07463 9961-0, zu melden.

