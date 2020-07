Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) 37-Jähriger randaliert volltrunken (15.07.2020)

Stockach, Lkrs. KN (ots)

Liebeskummer dürfte der Grund gewesen sein, warum ein 37-jähriger Mann in der Nellenburgstraße am späten Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, so in Rage geriet, dass Beamte des Polizeirevier Stockach ihn letztlich in Gewahrsam nehmen mussten. Der Mann war bereits im Vorfeld extrem aufgefallen, weshalb die Polizei durch besorgte Nachbarn alarmiert wurde. Der 37-Jährige hatte die Haustür wie auch die eigene Wohnungstür beschädigt und mit unangemessen lauter Musik und Geschrei die Nachtruhe der anderen Hausbewohner des Mehrfamilienhauses gestört. Nach einer ersten Überprüfung durch die Beamten versprach der bereits sichtlich alkoholisierte Unruhestifter, sich ruhig zu verhalten. Doch bereits eine gute Stunde später wurden die Beamten erneut in die Nellenburgstraße gerufen, da der 37-Jährige, vermutlich durch den Genuss weiteren Alkohols, wieder äußerst renitent auftrat. Nur unter Einsatz von Hand- und Fußschließen konnte er durch die eingesetzten Kräfte in Gewahrsam genommen werden. Ein Alkoholtest war bei dem 37-Jährige nicht mehr möglich, weshalb er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht w. Im Anschluss konnte er seinen Rausch in einer Arrestzelle des Polizeireviers ausschlafen. Der 37-Jährige hat sich nun wegen Widerstand, Beleidigung, Sachbeschädigung und Ruhestörung zu verantworten.

