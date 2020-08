Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Auto stand auf Bremsscheiben - Vier Räder entwendet

Stadtlohn (ots)

Diebe haben an einem Auto in Stadtlohn vier Reifen mit Alufelgen demontiert und entwendet. Das auf einem Autohausgelände an der Mühlenstraße stehende Fahrzeug stand bei Tatentdeckung lediglich auf den Bremsscheiben. Zu dem Diebstahl kam es in der Zeit von Montag, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 08.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell