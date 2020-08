Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec-Akkus entwendet

Bocholt (ots)

Diebe nehmen immer wieder auch die Akkus von Elektrofahrrädern als Beute ins Visier - so geschehen in den vergangenen Tagen in zwei Fällen in Bocholt: Der erste derartige Diebstahl spielte sich am Sonntag zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr ab - das betroffene Zweirad hatte in dieser Zeit am Hemdener Weg gestanden. Zum zweiten Fall war es bereits am Donnerstag gekommen: Zwischen 19.30 Uhr und 23.00 Uhr hatte sich ein Täter an einem Pedelec zu schaffen gemacht, das an der Ravardistraße abgestellt war. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 und appelliert, Akkus und Steuerungscomputer möglichst nicht am abgestellten Pedelec zurückzulassen.

