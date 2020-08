Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Opfer abgelenkt und Geld gestohlen

Rhede (ots)

Mit einem Ablenkungsmanöver haben Diebe leider in Rhede Erfolg gehabt - am vergangenen Freitag stellte ein Bewohner des betroffenen Hauses fest, dass Bargeld fehlte. Zu der Tat war es am Dienstag, 18.08, gekommen. Ein Unbekannter schellte bei einer 82-Jährigen und behauptete, durch einen Nachbarn mit dem Schneiden der Hecke beauftragt worden zu sein. Er drängte die Frau während des Gesprächs bis ins Wohnzimmer und fordert eine Unterschrift. Die Frau verweigerte dies. Ein Komplize muss diese Gelegenheit genutzt haben, unbemerkt ins Haus zu gelangen. Die Geschädigte hatte zu Beginn des Gesprächs einen zweiten Mann draußen warten gesehen. Eine Zeugin konnte zudem beobachten, wie ein Unbekannter das Haus verließ. Von den beiden Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Der "Gesprächspartner" war circa 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, von normaler bis kräftiger Statur, hatte schwarze Haare, sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent und war bekleidet mit dunkler Jeans und dunklem Hemd. Der zweite Tatverdächtige war ebenfalls circa 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, trug dunkle Kleidung und einen weißen Mundnasenschutz. Möglicherweise waren die Täter mit einem roten Pkw unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 und appelliert eindringlich, keine Unbekannten ins Haus zu lassen.

