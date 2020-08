Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kupfer von Betriebsgelände gestohlen

Borken (ots)

Etwa 2,2 Tonnen Kupfer haben unbekannte Täter vom Gelände einer Firma in Borken gestohlen. Zu der Tat kam es in der Nacht zum Montag: Die Metalldiebe verschafften sich erst Zugang zum Betriebsgelände an der Hansestraße. Dort brachen sie eine Lagerhalle auf, um an ihre Beute zu gelangen. Diese bestand aus Kabeln und Kupfergranulat. Die Täter transportierten das Metall vermutlich mit Autos ab, die sie auf einem benachbarten Grundstück bereitgestellt hatten - das Rolltor zu diesem Gelände hatten sie geöffnet. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell