Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried-Ichenheim - Wohngebäude durch Brand beschädigt

Neuried-Ichenheim (ots)

Am Montagmorgen gegen 03:40 Uhr wurde durch Anwohner ein brennendes Wohnhaus in der Hauptstraße gemeldet. Die eintreffenden Rettungskräfte konnten die Bewohner evakuieren, einen großen Schaden am Haus aber nicht mehr verhindern. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden wird mit 200.000 Euro angenommen. Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt, ein Brandsachverständiger wurde zur Aufklärung hinzugezogen. Die Durchgangstraße musste für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden, die Reinigungsarbeiten wegen überfrierendem Löschwasser dauern an.

