Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Autofahrer missachten Durchfahrtsverbot

Sechs Fahrer fuhren am Donnerstag in Ehingen durch einen gesperrten Bereich.

Ulm (ots)

Im Rahmen der Schulwegüberwachung beanstandete die Polizei zwischen 11 Uhr und 11.45 Uhr sechs Fahrer. Sie fuhren an einer Schule in der Kollegiengasse durch einen für Kraftfahrzeuge gesperrten Bereich. Die Stadt hatte das Schild zu Beginn des neuen Schuljahres aufgestellt, da es in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen kam. Wildes Parken und Halten vor der Schule durch "Elterntaxis"versperrt sowohl Autofahrern die Sicht auf Kinder als auch den Kindern die Sicht auf fahrende Autos. Im Jahr 2018 registrierte die Polizei in Baden-Württemberg 470 Verkehrsunfälle auf dem Schulweg. Dabei wurden 79 Kinder und Jugendliche schwer und 393 leicht verletzt.

Bezogen auf das Schuljahr 2018/2019 registrierte das Polizeipräsidium Ulm in den Landkreisen Alb-Donau, Biberach, Göppingen, Heidenheim und in der Stadt Ulm 47 Schulwegunfälle. 12 Kinder und Jugendliche wurden schwer, 35 leicht verletzt. (ADK: 9 Unfälle, 3 Schwerverletzte, 4 Leichtverletzte // BC: 17 / 7 / 16 // GP: 9 / 0 / 4 // HDH: 6 / 0 / 5 // UL: 6 / 2 / 6)

