Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrer stoßen zusammen

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 17 Jahre alter Radfahrer am Montag in Borken bei einem Unfall erlitten. Der Borkener war gegen 12.40 Uhr auf der Mozartstraße unterwegs. Der Jugendliche fuhr auf den Gehweg, um an einer Ampel die Neumühlenallee zu überqueren. In diesem Moment bog eine circa 30 bis 40 Jahre alte Radfahrerin vom für sie links liegenden Radweg an der Neumühlenallee nach links in die Mozartstraße ein. Es kam zum Zusammenstoß. Die andere Radfahrerin hinterließ eine Telefonnummer und entfernte sich. Der Verletzte wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Die Polizei bittet die beteiligte Radfahrerin sowie Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell