Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kontrolle verloren und gestürzt

Borken (ots)

Mitziehen lassen wollte sich eine Radfahrerin am Montag in Borken - das endete mit einem Unfall: Zwei elf Jahre alte Mädchen waren mit ihren Fahrrädern gegen 15.30 Uhr gemeinsam auf dem Radweg an der Burloer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich eines der beiden Kinder am Rucksack der anderen fest. Dabei verlor das Mädchen die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Sie kam mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell