Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Rauchend durch den Wald gefahren

Stadtlohn (ots)

Ein 15-Jähriger ist in Stadtlohn mit seinem Mofa wiederholt durch einen Wald an der Bahnallee gefahren. Dabei habe der Stadtlohner zudem geraucht. Es sei kein Einzelfall gewesen, gab ein Zeuge an. Mehrfach habe er den Mofafahrer auf sein Fehlverhalten angesprochen. Wie sich am Montagmorgen herausstellte, ohne Erfolg. Nun fertigten die Polizeibeamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Auch wenn es in den vergangenen Tagen vermehrt geregnet hat, sind Waldböden immer noch trocken und es besteht Waldbrandgefahr.

