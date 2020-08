Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbruch in Firmenhalle

Legden (ots)

Unbekannte drangen in eine neu errichtete, aber noch nicht fertiggestellte Firmenhalle im "Industriepark A31 Legden-Ahaus" ein. Die Täter schlugen eine Kunststoffscheibe eines Rolltors ein und gelangten so in die Halle. Zuvor hatten sie wohl versucht, das Rolltor aufzuhebeln, was aber misslang. Verschiedene Trommeln mit Kabel, die für den Innenausbau bereit lagen, ließen die Unbekannten mitgehen. Die Tat trug sich in der Zeit von Samstag, 12.15 Uhr, bis Montag, 06.15 Uhr zu. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell