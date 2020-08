Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Schulgebäude

Bocholt (ots)

In der Zeit von Freitag, 13.35 Uhr, bis Montag, 07.15 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in das Gebäude der Ludgerus-Schule an der Kurfürstenstraße ein, in der sie auch mehrere Verbindungstüren aufbrachen und verschiedene Räume durchsuchten.

Konkrete Angaben zur möglichen Diebesbeute liegen noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell