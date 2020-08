Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Gestohlenes Rad sichergestellt

Ahaus (ots)

Den rechtmäßigen Eigentümer eines Fahrrades sucht die Polizei in Ahaus. Beamte hatten das Rad sowie ein weiteres am 25. Juni in Ahaus sichergestellt: Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich mehrere Minderjährige damit vom Frei- und Hallenbad entfernt hatten. Ein Fahrrad ließ sich seinem Eigentümer zuordnen - das zweite noch nicht. Es handelt sich um ein Damenrad der Marke Pointer mit lilafarbenem Rahmen, 28-Zoll-Rahmen, Nabenschaltung, einem auffällig beschädigten Bügelständer und einem weiteren Seitenständer.

Ein Bild des sichergestellten Rads ist dieser Meldung beigefügt Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

