Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ibbenbüren (ots)

Riesenglück hatte ein Autofahrer aus Ibbenbüren, der mit seinem Auto am Donnerstagmorgen (20.08.) auf der Autobahn unterwegs war. Während zähfließenden Verkehrs hörte er im vorderen Bereich seines Fahrzeugs ein immer wiederkehrendes Knackgeräusch. Er fuhr auf einen nahegelegenen Parkplatz, konnte aber bei der Inaugenscheinnahme nichts erkennen. Da das Geräusch beim Fahren wieder auftrat, fuhr er in eine Werkstatt. Hier stellte ein Mechaniker fest, dass alle Muttern des vorderen rechten Rades locker waren und ohne Probleme herausgedreht werden konnten. Ein unbekannter Täter muss in der Zeit von Mittwoch (19.08.2020), 18.00 Uhr, bis Donnerstag (20.08.2020), 11.00 Uhr, die Radmuttern gelöst haben. Das Fahrzeug war wie immer in dieser Zeit ordnungsgemäß auf der Friedenstraße geparkt. Die Radmuttern müssen vorsätzlich gelöst worden sein, denn der letzte Reifenwechsel war im April. Bis dato war der Wagen in Ordnung und wurde stetig benutzt. Hinweise auf den Täter gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

