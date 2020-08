Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Donnerstag (20.08.) ist es gegen 11.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrradfahrerinnen gekommen. Eine Frau aus Rheine stand mit ihrem Rad, von der Ems aus kommend, an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring/Kreyenesch, vor der roten Ampel und wollte den Kreyenesch in Richtung Hammer überqueren. In diesem Moment fuhr ein Mädchen, welches augenscheinlich etwa 12 Jahre alt war, gegen ihr Hinterrad und flüchtete umgehend von der Unfallstelle durch den Kreyenesch in Richtung Real-Markt. Bei diesem Zusammenstoß wurde das Rad der vor der Ampel wartenden Frau beschädigt. Diese konnte deshalb die Verfolgung nicht aufnehmen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Woher das Kind so plötzlich auftauchte, konnte die Frau aus Rheine nicht sagen. Das Mädchen war etwa 160 cm groß, hatte eine zierliche Figur und lange dunkle Haare zum Pferdeschwanz zusammengebunden. Den Äußerungen der geschädigten Frau nach, könnte es sich vermutlich um ein Kind mit türkischer Herkunft handeln. Bei dem benutzten Fahrrad handelte es sich dem Anschein nach um ein Damenhollandrad. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

