Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrzeug aufgebrochen

Rheine (ots)

An der Straße "An der Kant" haben unbekannte Diebe aus einem Auto einen Rucksack entwendet. Die Täter zertrümmerten an dem schwarzen PKW KIA eine Seitenscheibe und stahlen dann aus dem Fahrzeuginnern den Rucksack. Zur Beute gehört auch eine Geldbörse, in der sich persönliche Papiere befanden. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstagabend, 15.30 Uhr und Freitagmorgen (21.08.2020), 07.15 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell