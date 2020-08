Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Püsselbüren, Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag

Ibbenbüren (ots)

Auf der Straße Zum Esch in Püsselbüren hat sich am Donnerstagnachmittag (20.08.2020) ein Verkehrsunfall ereignet. Bei dem Unfall erlitt eine 41-jährige Autofahrerin aus Ibbenbüren leichte Verletzungen. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Gegen 16.50 Uhr war eine 18-jährige Autofahrerin aus Richtung Püsselbüren kommend unterwegs. In einer leichten Rechtskurve stieß der Wagen der jungen Frau auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem entgegenkommenden Wagen der 41-Jährigen zusammen. Die Straße war für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Die Fahrbahn musste wegen ausgelaufener Betriebsstoffe abgestreut werden.

