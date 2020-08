Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch gemeldet

Ochtrup (ots)

In einer Gartenanlage an der Gronauer Straße haben sich Diebe aufgehalten. Den Recherchen zufolge dürften die Täter zweimal auf dem Areal am Ortsausgang gewesen sein. Bereits am Mittwochnachmittag war bemerkt worden, dass sich ungebetene Gäste auf dem Grundstück aufgehalten hatten. Offenbar wollten diese in die Gartenhütte einsteigen, hatten es aber nicht geschafft. Als die Geschädigten am Donnerstagnachmittag (20.08.2020) wieder zu dem Gebäude kamen, war dieses offensichtlich mit einem Gartengerät aufgebrochen worden. In der Laube hatten die Unbekannten nach Wertgegenständen gesucht und dabei eine Geldkassette und einen Freischneider der Marke Hitachi mitgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

