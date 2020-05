Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Zu einer Unfallflucht mit nicht unerheblichem Sachschaden kam es in der Hauptstraße in Weinheim in der Zeit von Montag, 18:15 Uhr bis Dienstag, 10:10 Uhr. Ein Ford, der in der Nähe eines Taxiunternehmens geparkt war, wurde auf der Fahrerseite erheblich beschädigt. Neben den Türen selbst wurden auch deren Scheiben sowie der Außenspiegel zerstört. Der Schaden wird derzeit auf mindestens 7.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201/1003-0 in Verbindung.

