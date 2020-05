Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich Dienstagnacht in der Zeit von 2 Uhr bis etwa 10 Uhr morgens in der Achim-von-Arnim Straße im Bereich des Sportplatzes ereignet hat. Ein dort abgestellter schwarzer Mercedes-Benz wurde an der vorderen Stoßstange, vermutlich durch eine Anhängerkupplung, beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 3.000 Euro. Zeugenhinweise können unter der Rufnummer 06221/99-1700 abgegeben werden.

