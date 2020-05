Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: BBC-Brücke - Mannheimer Verkehrspolizei kontrolliert Schwerlastverkehr

Mannheim (ots)

Seit November 2019 ist die Überfahrt über die BBC-Brücke für den Schwerlastverkehr über 12 Tonnen untersagt. Die Umleitungsstrecken zur Verkehrsführung von Kraftfahrzeugen mit mehr als 12 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, sind weiträumig, frühzeitig sowie mehrfach vor der BBC-Brücke ausgeschildert. Die Beschilderung der beidseitigen Zufahrten zur Brücke wurde im April 2020 nochmals erneuert und um weitere Hinweistafeln ergänzt.

Aufgrund einer aktuellen Verkehrszählung auf der BBC-Brücke durch die Stadt Mannheim konnte festgestellt werden, dass weiterhin Fahrzeuge mit vermutlich größerer zulässiger Gesamtlast von mehr als 12 Tonnen die Brücke überqueren. Bei einer Verkehrskontrolle durch die Mannheimer Verkehrspolizei am Dienstag, 12 Mai 2020, in der Zeit von 7 bis 12 Uhr wurden auf der BBC-Brücke insgesamt 57 Verstöße des Durchfahrtverbotes hinsichtlich der Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts von maximal 12 Tonnen pro Fahrzeug beanstandet werden. Den Fahrzeuglenkern drohen Bußgeldbescheide seitens der Stadt Mannheim in Höhe von bis zu 500 EUR und zwei Monate Fahrverbot. Weitere Verkehrskontrollen sind beabsichtigt.

Durch die Einhaltung der zulässigen Gesamtlasten des Brückenbauwerks soll die eingeschränkte Leistungsfähigkeit der BBC-Brücke mittelfristig erhalten bleiben. Nur dadurch kann von weiteren Einschränkungsmaßnahmen derzeit abgesehen und eine Vollsperrung des Brückenbauwerks bis zum Neubau voraussichtlich ab dem Jahr 2024 vermieden werden.

