Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen - ein Verletzter - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Bei dem Verkehrsunfall, der sich am Mittag gegen 12:20 Uhr in der Waldstraße in Höhe der Straße "Auf dem Sand" ereignet hat, waren insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen waren die fünf Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen aufeinander aufgefahren. Einer der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Über die Art und Schwere der Verletzung liegen derzeit keine näheren Erkenntnisse vor. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach Beendigung der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Mannheim musste die Fahrbahn gereinigt werden und wurde schließlich um 14:45 Uhr wieder freigegeben.

